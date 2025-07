L’ETE CULTUREL ET FESTIF THE LITTLES TRIBUTE TO BEATLES Pézenas

L’ETE CULTUREL ET FESTIF THE LITTLES TRIBUTE TO BEATLES Pézenas dimanche 6 juillet 2025.

L’ETE CULTUREL ET FESTIF THE LITTLES TRIBUTE TO BEATLES

Avenue de Plaisance Pézenas Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Quatre garçons dans le vent, restituent sur scène les arrangements qui ont fait la légende des Beatles.

Fondé par le batteur du groupe, Adrien Pichon il y a 10 ans, les 4 musiciens égrènent les salles de concerts,les cafés-concerts et les festivals partout en France.

Parmi eux, Samuel Tallet (chanteur lead guitariste) est connu pour avoir fait une finale à « The Voice ».

Avec 45 morceaux légendaires de leurs mythiques aînés britanniques, ils emballent les fans de tous âges et font revivre la Beatlemania.

Avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40

English :

Four boys in the wind, bringing to the stage the arrangements that made the Beatles legendary.

German :

Vier Jungs im Wind, die auf der Bühne die Arrangements wiedergeben, die die Legende der Beatles begründet haben.

Italiano :

Quattro ragazzi nel vento che portano sul palco gli arrangiamenti che hanno reso leggendari i Beatles.

Espanol :

Cuatro chicos al viento, llevando al escenario los arreglos que hicieron legendarios a los Beatles.

