L’été dans les arbres Comps

L’été dans les arbres Comps lundi 21 juillet 2025.

L’été dans les arbres

destination Acropole Aventure Comps Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

carte de membre necessaire 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-21 09:25:00

fin : 2025-07-21 13:00:00

Date(s) :

2025-07-21

Parcours de ramassage qui permet à des préados de tout un secteur de se retrouver pour partager une demi-journée dans les arbres et un pîque-nique original. La journée s’adresse aux 11-15 ans la matinée aux 11-13 et l’après-midi aux 13-15 ans.

destination Acropole Aventure Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 57 73 atoutjeune@aol.com

English :

A collection trail that brings together pre-teens from a whole area to share a half-day in the trees and an original picnic. The day is aimed at 11-15 year-olds: mornings for 11-13 year-olds and afternoons for 13-15 year-olds.

German :

Pick-up-Parcours, bei dem sich Preteens aus einem ganzen Sektor zusammenfinden, um einen halben Tag in den Bäumen und ein originelles Picknick zu teilen. Der Tag richtet sich an 11- bis 15-Jährige: der Vormittag an 11- bis 13-Jährige und der Nachmittag an 13- bis 15-Jährige.

Italiano :

Un percorso di raccolta che riunisce preadolescenti di tutta la zona per condividere una mezza giornata tra gli alberi e un originale picnic. La giornata è rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni: la mattina per gli 11-13enni e il pomeriggio per i 13-15enni.

Espanol :

Una ruta de recogida que reúne a preadolescentes de toda la zona para compartir media jornada entre árboles y un original picnic. La jornada está dirigida a jóvenes de 11 a 15 años: mañanas para jóvenes de 11 a 13 años y tardes para jóvenes de 13 a 15 años.

