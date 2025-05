L’été de la Libération Drôme, 1944 , exposition prêtée par le Département de la Drôme – Salle Vercors Marches, 24 mai 2025 10:00, Marches.

Drôme

L’été de la Libération Drôme, 1944 , exposition prêtée par le Département de la Drôme Salle Vercors Place du 19 mars 1962 Marches Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

80 ans après, cette exposition revient sur les événements marquants de la Libération dans la

Drôme, du débarquement le 6 juin, au 1er septembre, date à laquelle les armées allemandes ont

quitté le département.

.

Salle Vercors Place du 19 mars 1962

Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 43 24 contact@marches.fr

English :

80 years on, this exhibition looks back at the key events of the Liberation in the

Drôme, from the landings on June 6 to September 1, when the German armies

the department.

German :

80 Jahre später blickt diese Ausstellung auf die wichtigsten Ereignisse der Befreiung in der Region zurück

Drôme, von der Landung am 6. Juni bis zum 1. September, dem Tag, an dem die deutschen Armeen das

das Departement verließen.

Italiano :

a 80 anni di distanza, questa mostra ripercorre gli eventi salienti della Liberazione nella Drôme

Drôme, dallo sbarco del 6 giugno al 1° settembre, data in cui le armate tedesche lasciarono il dipartimento

tedesco lasciarono il dipartimento.

Espanol :

80 años después, esta exposición repasa los acontecimientos clave de la Liberación en la Drôme

Drôme, desde el desembarco del 6 de junio hasta el 1 de septiembre, fecha en que los ejércitos alemanes abandonaron el departamento

alemanes abandonaron el departamento.

L’événement L’été de la Libération Drôme, 1944 , exposition prêtée par le Département de la Drôme Marches a été mis à jour le 2025-05-19 par Valence Romans Tourisme