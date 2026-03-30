L’été de la photo

14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre de L’été de la photo, vous trouverez les expositions Flânerie potagère par Gérard André, Jackie Baptiste, Philippe Colignon et Vincent Drillon. Ainsi que l’exposition Urbex proposé par Daniel Visse.

Visible tout l’été sur rendez-vous.Tout public

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14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 36 90 34 20 contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr

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English :

As part of L’été de la photo, you’ll find the Flânerie potagère exhibitions by Gérard André, Jackie Baptiste, Philippe Colignon and Vincent Drillon. As well as the Urbex exhibition by Daniel Visse.

Visible all summer by appointment.

L’événement L’été de la photo Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-03-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES