L’ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN Saint-Martin-de-Londres
L’ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN Saint-Martin-de-Londres dimanche 9 novembre 2025.
L’ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
Saint-Martin-de-Londres Hérault
La matinée accueillera des pépiniéristes et de petites animations sur le Mail (détails à venir).
À 15h et 16h, des visites guidées de l’église seront proposées par Leïa Crobu.
Animations gratuites et entrée libre.
Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 00 10 mairie@ville-smdl.fr
English :
The morning will feature nursery displays and small-scale events on the Mall (details to follow).
At 3pm and 4pm, guided tours of the church will be offered by Leïa Crobu.
Free admission.
German :
Am Vormittag werden Baumschulen und kleine Veranstaltungen auf dem Mail stattfinden (Details folgen).
Um 15:00 und 16:00 Uhr werden Führungen durch die Kirche von Leïa Crobu angeboten.
Kostenlose Veranstaltungen und freier Eintritt.
Italiano :
Al mattino, ci saranno vivai di alberi e piccoli eventi sul centro commerciale (i dettagli seguiranno).
Alle 15.00 e alle 16.00, visite guidate della chiesa saranno offerte da Leïa Crobu.
Ingresso libero.
Espanol :
Por la mañana, habrá viveros de árboles y pequeños actos en la alameda (los detalles se darán a conocer más adelante).
A las 15.00 y 16.00 horas, Leïa Crobu ofrecerá visitas guiadas a la iglesia.
Entrada gratuita.
