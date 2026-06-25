L’été de Musiques en Montravel | Soirée Musique de Chambre Saint-Méard-de-Gurçon
L’été de Musiques en Montravel | Soirée Musique de Chambre Saint-Méard-de-Gurçon vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Méard-de-Gurçon
L’été de Musiques en Montravel | Soirée Musique de Chambre
Eglise SAINT-MEARD-DE-GURCON Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Les grandes figures du romantisme russe et d’Europe centrale se rencontrent dans un programme contrasté, tour à tour intime, poétique et flamboyant. De la profondeur du Trio élégiaque de Rachmaninov à l’élan du Grand Trio de Tchaïkovski, en passant par les couleurs de Kodály et la délicatesse de Chopin, cette soirée promet un moment d’une rare intensité. .
Eglise SAINT-MEARD-DE-GURCON Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 43 40 30 musiquesenmontravel@gmail.com
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English : L’été de Musiques en Montravel | Soirée Musique de Chambre
L’événement L’été de Musiques en Montravel | Soirée Musique de Chambre Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides