L’été des artistes Épinal

L’été des artistes Épinal samedi 16 août 2025.

L’été des artistes

Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-08-16 18:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

L’association « PIGMENT T » s’est donnée pour mission de faire connaitre et reconnaitre les artistes, leurs œuvres et leur art, par la mise en place de manifestations.

Elle permet de présenter, sur la vieille ville d’Épinal, pendant toute la période estivale (juillet et aout), les œuvres originales des artistes exposants.

Des créateurs d’Art (Artistes et Artisans d’Art) vont se succéder sur la place des Vosges. Animations et démonstrations gratuites seront assurées, chaque samedi, par les exposants.Tout public

0 .

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 51 16 34 97 jcferrie@free.fr

English :

The « PIGMENT T » association has set itself the mission of promoting and recognizing artists, their works and their art, through the organization of events.

During the summer months (July and August), the association presents original works by exhibiting artists in Épinal’s old town.

Art creators (Artists and Artisans d’Art) will succeed one another on the Place des Vosges. Free demonstrations and entertainment will be provided every Saturday by the exhibitors.

German :

Der Verein « PIGMENT T » hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstler, ihre Werke und ihre Kunst durch die Organisation von Veranstaltungen bekannt zu machen und anzuerkennen.

In der Altstadt von Épinal werden während der gesamten Sommermonate (Juli und August) die Originalwerke der ausstellenden Künstler präsentiert.

Kunstschaffende (Artistes et Artisans d’Art) werden sich auf dem Place des Vosges abwechseln. Jeden Samstag bieten die Aussteller kostenlose Animationen und Vorführungen an.

Italiano :

L’obiettivo dell’associazione « PIGMENT T » è quello di far conoscere e riconoscere gli artisti, il loro lavoro e la loro arte, organizzando eventi.

Durante i mesi estivi (luglio e agosto), l’associazione presenta le opere originali degli artisti che espongono nel centro storico di Épinal.

Artisti e artigiani si alterneranno sulla Place des Vosges. Ogni sabato gli espositori offriranno dimostrazioni e intrattenimenti gratuiti.

Espanol :

El objetivo de la asociación « PIGMENT T » es dar a conocer y reconocer a los artistas, su obra y su arte, mediante la organización de eventos.

Durante los meses de verano (julio y agosto), la asociación presenta obras originales de artistas expositores en el casco antiguo de Épinal.

Artistas y artesanos se darán cita en la Place des Vosges. Todos los sábados habrá demostraciones y animaciones gratuitas a cargo de los expositores.

L’événement L’été des artistes Épinal a été mis à jour le 2025-06-30 par OT EPINAL ET SA REGION