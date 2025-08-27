L’été des écrivain(e)s -Du Danube à l’Aveyron, sur les traces d’Ilarie Voronca Rodez

L’association Le Grenier Poésie Ilarie Voronca organise à la Menuiserie de Rodez un mini-festival en hommage à l’écrivain franco-roumain Ilarie Voronca.

Nous avons demandé à six artistes de talent d’adapter quelques œuvres de Voronca.

5 spectacles en hommage à Ilarie Voronca :

• Voronca, une âme ardente Mercredi 27 août à 20h30 (durée 40 minutes)

Le conteur Jean-Sylvain Savignoni nous raconte à sa manière la vie de ce poète frère et nous livre ses impressions de lecture.

• Inaudible, Voronca ? Mercredi 27 août à 21 h (durée 40 minutes)

Textes de Voronca choisis et lus par Marie Lahontang, mis en musique par Sylvie Saint-Fleuret.

• La Confession d’une âme fausse Jeudi 28 août à 20h30 (durée 1h)

Récit d’Ilarie Voronca rédigé avant son séjour en Aveyron, adapté et interprété par Flavie Castagné.

• Henrika Vendredi 29 août à 14H et samedi 30 août à 15h (jeune public, durée 50 minutes)

Conte philosophique écrit par Ilarie Voronca à l’école de Moyrazès pour Suzette Mazenq, la fille de ses protecteurs, adapté et interprété par Flavie Castagné et Emma Hugon.

• N’avoir pu vivre qu’en possédé Vendredi 29 Août et Samedi 30 août à 20h30 (durée 1 h)

Textes extraits du Petit manuel du parfait bonheur d’Ilarie Voronca et de Van Gogh ou le suicidé de la société d’Antonin Artaud choisis et interprétés par Flavie Castagné, Emma Hugon et Marie Estublier.

La Menuiserie de Rodez Du 27 au 30 août 2025 Entrée libre

Contacts Association Le Grenier Poésie Ilarie Voronca grenier.voronca@outlook.fr

*Trilogie publiée Invisible Voronca Itinéraire d’un écrivain en exil pour l’éternité , Henrika, le conte d’exil d’Ilarie Voronca et Elle est vraie, Monsieur ? de Jean Mazenq Les Mémoires de l’instituteur aveyronnais qui a sauvé Ilarie Voronca de Christiane Chaule- Balducci, François et Suzette Mazenq-Belmonte (Librinova- Hachette avril 2024) .

14 rue du 11 Novembre

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

