L’été des oiseaux Bois Saint Martin Noisy-le-Grand

L’été des oiseaux Dimanche 10 août, 09h00 Bois Saint Martin Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-10T09:00:00 – 2025-08-10T12:00:00

Fin : 2025-08-10T09:00:00 – 2025-08-10T12:00:00

Au cœur de la propriété régionale du Bois Saint-Martin, riche d’une faune exceptionnelle résidant à deux pas de la ville, rejoignez-nous pour une demi-journée d’observation des oiseaux juvéniles nés sur le site, mais aussi des différentes espèces de papillons, de mammifères et d’amphibiens y ayant trouvé refuge.

Bois Saint Martin 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France

©PIE VERTE BIO 77/Joël Savry