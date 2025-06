L’été des Pattounes – Saint-Julien-les-Villas 22 juin 2025 10:00

Aube

L’été des Pattounes Terrain de Pat’partout Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

L’accès au marché des Pattounes est gratuit. Tout au long de cette journée exceptionnelle, découvrez notre programme de conférences, ateliers éducatifs, sur inscription

– 10h CONFERENCE Entretenir la fourrure de son chien au quotidien Anaïs Ricordeau Toilettage

– 10h ATELIER Marche en laisse Capucine de Animodou (10€/chien, max 4 chiens)

– 10h45 ATELIER Initiation au rappel Marion de My Clever Dog (10€/chien, max 4 chiens)

– 11h30 CONFERENCE Ralentir le vieillissement de son chien Patte de Pirate



– 13h45 CONFERENCE Comment rendre mon chien heureux ? Marion de My Clever Dog

– 14h30 CONFERENCE Comment débuter en sport de traction avec son chien (canicross, caniVTT, canimarche) ? Les truffes sportives

– 15h15 CONFERENCE Entretenir la fourrure de son chat, NAC au quotidien Anaïs Ricordeau Toilettage

– 16h CONFERENCE Agressivité chez le chat le cas de Kuro Patte de Pirate

– 16h45 ATELIER Initiation clicker Patte de Pirate (10€/chien, max 4 chiens)



– Et plein d’activités sur stand sans inscription !



Inscription aux ateliers/conférence vivement recommandée car places limitées ! Plus de renseignements et inscriptions au 06 43 84 03 56.



Nos amis les animaux sont les bienvenus s’ils sont à l’aise avec la foule et avec la présence d’autres animaux.



Nous espérons vous voir nombreux à cette journée d’exception !



Alors vous passerez nous voir ? .

Terrain de Pat’partout

Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 43 84 03 56

