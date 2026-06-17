Audun-le-Tiche

L’été des petits archéologues

32 rue Maréchal Foch Audun-le-Tiche Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-11

Le temps d’un après-midi partez à la découverte de notre histoire et patrimoine local au travers d’une visite guidée et d’activités à destination du jeune public.

À partir de 6 ans sur inscription uniquement

Information et réservation sahla57@outlook.fr

Un accompagnant obligatoire par famille (entrée gratuite pour l’accompagnateur).Enfants

2 .

32 rue Maréchal Foch Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est +33 6 75 89 66 91 sahla57@outlook.fr

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English :

Spend an afternoon discovering our local history and heritage through a guided tour and activities designed for young visitors.

Ages 6 and up—registration required

Information and reservations: sahla57@outlook.fr

One adult chaperone is required per family (free admission for the chaperone).

L’événement L’été des petits archéologues Audun-le-Tiche a été mis à jour le 2026-06-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME