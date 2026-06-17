L’été des petits archéologues Audun-le-Tiche
L’été des petits archéologues Audun-le-Tiche dimanche 5 juillet 2026.
Audun-le-Tiche
L’été des petits archéologues
32 rue Maréchal Foch Audun-le-Tiche Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-11
Le temps d’un après-midi partez à la découverte de notre histoire et patrimoine local au travers d’une visite guidée et d’activités à destination du jeune public.
À partir de 6 ans sur inscription uniquement
Information et réservation sahla57@outlook.fr
Un accompagnant obligatoire par famille (entrée gratuite pour l’accompagnateur).Enfants
2 .
32 rue Maréchal Foch Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est +33 6 75 89 66 91 sahla57@outlook.fr
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English :
Spend an afternoon discovering our local history and heritage through a guided tour and activities designed for young visitors.
Ages 6 and up—registration required
Information and reservations: sahla57@outlook.fr
One adult chaperone is required per family (free admission for the chaperone).
L’événement L’été des petits archéologues Audun-le-Tiche a été mis à jour le 2026-06-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME