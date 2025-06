L’Été du Grand Jardin : Spectacle « 78 tours » par la Cie La Meute Château du Grand Jardin Joinville

L’Été du Grand Jardin : Spectacle « 78 tours » par la Cie La Meute Dimanche 20 juillet, 17h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Tarifs : 7,50 € / 5,50 € réduit (carte Grand Jardin, 12-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, PMR) / gratuit moins de 12 ans

Début : 2025-07-20T17:00:00 – 2025-07-20T17:35:00

Fin : 2025-07-20T17:00:00 – 2025-07-20T17:35:00

Cirque acrobatique et musique live

« 78 tours » est un spectacle de cirque contemporain pour un musicien et deux acrobates.

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est de par son envergure et son mouvement circulaire chargés de nombreux symboles. Dans « 78 tours », La Meute propose d’explorer cette dimension totémique et rituelle qu’elle impose. L’infiniment grand et l’infiniment petit, notre rapport à la vie et à la mort, la tendresse et à la violence, la bêtise et la beauté. Ce joyeux trio, nous invite à redevenir de véritables enfants et partir pour un voyage acrobatique, musical, hypnotique et résolument poétique.

Tout public / Durée : 35 min

Distribution : Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Bahoz Temaux

Composition musicale : Gabriel Soulard

Regards extérieurs : Pauline Dau et Sidney Pin

Production : Cie La Meute – Los Muchachos Production

Coproduction : Le Plus Petit Cirque du Monde – Centre des arts du cirque et des cultures émergentes – Bagneux, La Cascade – Pôle National Cirque Ardèche Rhône-Alpes

Avec le soutien de : CIRCa – Pôle National Cirque – Auch, compagnie accueillie en chantier artistique de création par Éclat(s) de Rue – Ville de Caen, projet réalisé en complicité avec la Compagnie Off

Lauréats du Fonds Régional pour les Talents Émergents d‘Ile-de-France

Avec l’aide de l’État – Préfet de la région Occitanie et de la SPEDIDAM

Teaser / Extraits au Festival Voilà l’été, Rungis

Plus d’infos sur la Cie La Meute ici

L’Été du Grand Jardin c’est aussi les apéros du jeudi organisés par l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne. Plus d’infos ici.

Programme complet de l’Été du Grand Jardin 2025 disponible ici.

Spectacle programmé par Arts Vivants 52 pour le compte de l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne dans le cadre de l’Été du Grand Jardin 2025. été été du grand jardin

© Denis Chaperon