L’Été du Grand Jardin : Spectacle « La promesse du vide » par la Cie Avis de Tempête Dimanche 3 août, 17h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Tarifs : 7,50 € / 5,50 € réduit (carte Grand Jardin, 12-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, PMR) / gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-03T17:00:00 – 2025-08-03T17:45:00

Fin : 2025-08-03T17:00:00 – 2025-08-03T17:45:00

Cirque aérien et musique live

Cinq personnes, cinq solitudes en errance. Ils vont quitter un lieu, un endroit, quelqu’un. Il se retrouveront au hasard d’un croisement de rue, sous un pont, dans la rue, dans un jardin, leur sac chargé d’histoires.

Habités par un même mouvement, ils se reconnaîtront à travers leur fragilité, leur vulnérabilité, leur force de vie. Ils partageront ce moment de vide : le départ, le saut. Sur cette structure, faite de rouille et de bois, ils vont nous raconter cet instant de vie qui les transformera à jamais.

Tout public / Durée : 45 min

Disciplines : trapèze ballant, corde volante, équilibre, mâts chinois, portés acrobatiques

Distribution :

Artiste de cirque, auteure, metteuse en scène : Louise Faure

Artistes de cirque, interprètes : Louise Faure, Paula Paradiso, Bruno Lussier

Musiciens, compositeurs : Jocelyn Lecuyer, Jean-Benoît Nison

Régie : Sylvain Colas et Jeannick Launay

Coproductions et soutiens : Oara Nouvelle Aquitaine, La Grainerie – Fabrique des arts et de l’itinérance (31), La Palène – Rouillac (16), La Canopée – Ruffec (16), Les Carmes – La Rochefoucauld (16), la Ville de Puilboreau (17), la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (17), l’Abbaye Royale – Celles-sur-Belle (79), l’École Nationale de Cirque – Châtellerault (86), Les 3AIRES (16), Sur le Pont – Cnarep La Rochelle (17), CSC Le Colibri – La Couronne (16)

Teaser / Plus d’infos sur la Cie Avis de Tempête ici

L’Été du Grand Jardin c’est aussi les apéros du jeudi organisés par l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne. Plus d’infos ici.

Programme complet de l’Été du Grand Jardin 2025 disponible ici.

Spectacle programmé par Arts Vivants 52 pour le compte de l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne dans le cadre de l’Été du Grand Jardin 2025. été été du grand jardin

© Benoît Martrenchar