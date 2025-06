L’ETE DU JAZZ AU SALAGOU – Clermont-l’Hérault 3 juillet 2025 07:00

Hérault

L’ETE DU JAZZ AU SALAGOU Lac du Salagou Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-07-03

fin : 2025-08-14

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Tous les jeudis de l’été venez pour l’été du Jazz au Salagou suivi de concerts live Jam sessions

Lac du Salagou

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 9 84 21 62 34

English :

Every Thursday in summer, come and enjoy a summer of Jazz at Salagou, followed by live concerts and Jam sessions

German :

Jeden Donnerstag im Sommer kommen Sie zum Jazzsommer in den Salagou, gefolgt von Live-Konzerten Jam Sessions

Italiano :

Ogni giovedì per tutta l’estate, venite a godervi un’estate di Jazz al Salagou con concerti dal vivo e jam session

Espanol :

Todos los jueves del verano, venga a disfrutar de un verano de Jazz en Salagou, seguido de conciertos en directo y jam sessions

