Seine-St-Denis

L’Été du Samovar Samovar Bagnolet 4 juillet 2025 19:00

L’Été du Samovar 4 – 13 juillet Samovar Seine-St-Denis

Gratuité sur tous les événements en rue et les portes ouvertes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T19:00:00 – 2025-07-04T21:00:00

Fin : 2025-07-13T17:00:00 – 2025-07-13T21:00:00

L’Été du Samovar est une manifestation d’arts de rue avec plusieurs propositions de spectacles clownesques, principalement à Bagnolet.

Nous vous présenterons tout au long d’un week-end les numéros de nos élèves de Cycle 3. Vous découvrirez le fruit d’un travail intense, imprégné du style de chacun·e. S’ensuivra une série de lâchers de clowns, prévue partout dans la ville ! Dans les parcs, sur les places, aux coins des rues… soyez prêt·es à les croiser partout, au détour d’un banc ou d’un lampadaire. Ouvrez donc bien l’œil et restez à l’affût !

Ouvrir des opportunités à la jeune création a toujours été notre priorité. Alors, imaginez l’enthousiasme que nous ressentons lorsque nous avons l’occasion de la voir explorer, s’exprimer et innover. C’est pourquoi nous présentons les élèves du Cycle 3 de la formation professionnelle du Samovar à l’accélérateur qu’est le Terrain d’Envol. Ce plateau permet aux jeunes artistes de révéler leurs talents et leurs numéros dans l’espoir de remporter le Prix de la Ville de Bagnolet.

Gratuité sur tous les événements en rue et les portes ouvertes sauf :

– le 6 juillet à la Girandole (8 euros, 5 euros pur les montreuillois et – de 18 ans, gratuit – de 8 ans)

– trois soirées de sortie de cycle les 27,28 et 29 juin (5 euros).

Samovar 165 Av. Pasteur, 93170 Bagnolet, France Bagnolet 93170 Dhuys Seine-St-Denis Île-de-France https://lesamovar.net/ Bus 115 Rue de Pantin

Bus 318 Girardot (puis 5 min de marche)

©Ralph Louzon ADAGP / Le Samovar