L’Eté du Théâtre DuPont – Pont de la Tortière Nantes, 6 juin 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 15:00 – 21:00

Gratuit : non Tout public

L’Eté du Théâtre DuPont c’est un rendez-vous festif pour le grand public, avec une programmation éclectique qui met en avant aussi bien les pratiques artistiques amateurs que professionnelles. C’est l’occasion de faire le plein de jolis souvenirs avant les deux mois de vacances !

Pont de la Tortière Nantes Erdre Nantes 44300