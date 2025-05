L’ÉTÉ EN BULLANT – Allée Jean Dupas Saffré, 9 juillet 2025 14:30, Saffré.

Loire-Atlantique

L’ÉTÉ EN BULLANT Allée Jean Dupas Aire de jeux Saffré Loire-Atlantique

Début : 2025-07-09 14:30:00

fin : 2025-07-09 17:30:00

2025-07-09

Bullez entre amis, seul ou en famille !

Pour une demi-heure ou tout l’après-midi, découverte des jeux d’éveil, de construction et de société, des activités manuelles, des jeux sportifs ou simplement pour se poser et papoter. .

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 35 04

English :

Relax with friends, family or just yourself!

German :

Bummeln Sie mit Freunden, allein oder mit der Familie!

Italiano :

Rilassatevi con gli amici, da soli o in famiglia!

Espanol :

Relájese con amigos, solo o en familia

L’événement L’ÉTÉ EN BULLANT Saffré a été mis à jour le 2025-05-26 par Pays Erdre Canal Forêt