L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE Roquefort-des-Corbières
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE Roquefort-des-Corbières samedi 4 juillet 2026.
Roquefort-des-Corbières
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE
Rue fount de la muolas Roquefort-des-Corbières Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Les vignobles Cap Leucate a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses cuvées, en association avec le Domaine Caccia.
– Animation musicale avec Julien Jaulent.
– Restauration sur place
Venez partager un moment convivial autour de la découverte de nos vins et profiter d’une ambiance festive et chaleureuse.
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Rue fount de la muolas Roquefort-des-Corbières 11540 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00
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English :
Cap Leucate Vineyards is pleased to invite you to a tasting of its wines, in partnership with Domaine Caccia.
– Live music by Julien Jaulent.
– Food available on site
Come join us for a friendly gathering to discover our wines and enjoy a warm, festive atmosphere.
L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE Roquefort-des-Corbières a été mis à jour le 2026-06-16 par