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L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE Roquefort-des-Corbières

L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE Roquefort-des-Corbières

L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE Roquefort-des-Corbières samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Rue fount de la muolas

Ville : 11540 Roquefort-des-Corbières

Département : Aude

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Roquefort-des-Corbières

L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE

Rue fount de la muolas Roquefort-des-Corbières Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Les vignobles Cap Leucate a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses cuvées, en association avec le Domaine Caccia.
– Animation musicale avec Julien Jaulent.
– Restauration sur place
Venez partager un moment convivial autour de la découverte de nos vins et profiter d’une ambiance festive et chaleureuse.
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Rue fount de la muolas Roquefort-des-Corbières 11540 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00 

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English :

Cap Leucate Vineyards is pleased to invite you to a tasting of its wines, in partnership with Domaine Caccia.
– Live music by Julien Jaulent.
– Food available on site
Come join us for a friendly gathering to discover our wines and enjoy a warm, festive atmosphere.

L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE Roquefort-des-Corbières a été mis à jour le 2026-06-16 par