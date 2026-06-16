Roquefort-des-Corbières

L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE

Rue fount de la muolas Roquefort-des-Corbières Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Les vignobles Cap Leucate a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses cuvées, en association avec le Domaine Caccia.

– Animation musicale avec Julien Jaulent.

– Restauration sur place

Venez partager un moment convivial autour de la découverte de nos vins et profiter d’une ambiance festive et chaleureuse.

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Rue fount de la muolas Roquefort-des-Corbières 11540 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00

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English :

Cap Leucate Vineyards is pleased to invite you to a tasting of its wines, in partnership with Domaine Caccia.

– Live music by Julien Jaulent.

– Food available on site

Come join us for a friendly gathering to discover our wines and enjoy a warm, festive atmosphere.

L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES VIGNOBLES CAP LEUCATE Roquefort-des-Corbières a été mis à jour le 2026-06-16 par