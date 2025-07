L’été en goguette #1 Saint-Germain-Laprade

L’été en goguette #1 Saint-Germain-Laprade mercredi 16 juillet 2025.

L’été en goguette #1

8 place de l’église Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-16

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-16

L’épicerie l’étincelle vous propose une semaine festive à Saint Germain Laprade, entre concerts, conférences, contes et balade contée… de quoi bien commencer l’été !

.

8 place de l’église Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 20 43 90 loulio@etik.com

English :

The Épicerie l’Etincelle offers you a festive week in Saint Germain Laprade, with concerts, lectures, storytelling and a storytelling walk… a great way to start the summer!

German :

Der Lebensmittelladen l’étincelle bietet Ihnen eine Festwoche in Saint Germain Laprade mit Konzerten, Vorträgen, Märchen und einem Märchenspaziergang… ein guter Start in den Sommer!

Italiano :

L’Épicerie l’Etincelle propone una settimana di festeggiamenti a Saint Germain Laprade, con concerti, conferenze, racconti e una passeggiata narrativa… un ottimo modo per iniziare l’estate!

Espanol :

La Épicerie l’Etincelle ofrece una semana de fiestas en Saint Germain Laprade, con conciertos, conferencias, cuentacuentos y un paseo de cuentacuentos… ¡una buena manera de empezar el verano!

L’événement L’été en goguette #1 Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay