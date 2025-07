L’été en grand repas concert Place du Général de Gaulle Saint-Dié-des-Vosges

L’été en grand repas concert Place du Général de Gaulle Saint-Dié-des-Vosges vendredi 18 juillet 2025.

L’été en grand repas concert

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi Vendredi 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-08-14 23:59:00

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-14 2025-08-22 2025-08-29

Chaque été, la SPA déodatienne organise ses traditionnels repas-concerts pour financer les soins vétérinaires et autres besoins. Petite restauration et concert sur la place de la Cathédrale.Tout public

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 75 35 48 90

English :

Every summer, La SPA déodatienne organizes its traditional meal-concerts to raise funds for veterinary care and other needs. Catering and concert on the Place de la Cathédrale.

German :

Jeden Sommer veranstaltet der Tierschutzverein von Déodatien seine traditionellen Konzert-Essen, um die tierärztliche Versorgung und andere Bedürfnisse zu finanzieren. Kleine Speisen und Konzerte auf dem Platz der Kathedrale.

Italiano :

Ogni estate, la Deodati SPA organizza il tradizionale concerto-pasto per raccogliere fondi per le cure veterinarie e altre necessità. Merenda e concerto in Place de la Cathédrale.

Espanol :

Cada verano, el SPA Deodati organiza sus tradicionales comidas-concierto para recaudar fondos destinados a cuidados veterinarios y otras necesidades. Aperitivos y concierto en la Place de la Cathédrale.

L’événement L’été en grand repas concert Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-07-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES