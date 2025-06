L’été en soi, Nouvelle Echappée Urbaine La Maison Pôp’Sens Saint-Pierre-du-Mont 5 juillet 2025 09:00

L’été en soi, Nouvelle Echappée Urbaine La Maison Pôp’Sens 109, avenue du Pin Parasol Saint-Pierre-du-Mont Landes

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05 16:30:00

2025-07-05

Pour quoi ?

S’offrir une Pause pour Soi et entre Femmes

S’autoriser à caler son Rythme sur celui de l’Eté chaleur, joie, apéros…

Découvrir comment la médecine chinoise & la sophrologie nous permettent d’en Profiter pleinement

Au programme

Qi-gong du coeur Mouvement doux & respiration au coeur de l’été

⛱ Sophrologie sensorielle

Ateliers créatifs baume irisé pour une beau sublimée et couronne de fleurs estivales

Exploration des émotions de l’été avec les Fleurs de Bach jusqu’à la réalisation de son flacon

Bain de pieds rafraîchissant

⛱ Déjeuner sain, frais et convivial adapté aux principes de la médecine chinoise de l’été

Compléments attentionnés

Bonus

Un questionnaire t’est transmis à l’inscription pour évaluer ta vitalité

Et adapter tes pauses déjeuner et infusions diverses.

Tu repars avec des cadeaux

personnalisés par nous, et toutes .

La Maison Pôp’Sens 109, avenue du Pin Parasol

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 13 45 60 contactpopsens@gmail.com

