L’été en spectacle du Val d’Oust goûter électro ZA de Bobuay Val d’Oust

L’été en spectacle du Val d’Oust goûter électro ZA de Bobuay Val d’Oust samedi 26 juillet 2025.

L’été en spectacle du Val d’Oust goûter électro

ZA de Bobuay Quily Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 16:00:00

fin : 2025-07-27 01:00:00

Date(s) :

2025-07-26

L’ Association « Un hangar sur les nuages » propose une belle programmation culturelle pour cet été 2025 ! Laissez-vous emporter par la musique électronique du groupe associatif House for us, créé par 3 artistes-DJ passionnés. L’occasion parfaite pour se détendre à la fin de la journée !

Entrée libre dès 16h. Buvette et restauration sur place. .

ZA de Bobuay Quily Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne +33 6 51 14 03 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’été en spectacle du Val d’Oust goûter électro Val d’Oust a été mis à jour le 2025-07-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande