L’été en spectacle du Val d’Oust soirée Bonimenteries ZA de Bobuay Val d’Oust

L’été en spectacle du Val d’Oust soirée Bonimenteries

ZA de Bobuay Quily Val d’Oust Morbihan

Début : 2025-07-12 20:30:00

L’ Association « Un hangar sur les nuages » propose une belle programmation culturelle pour cet été 2025 ! Et pour la première soirée, venez découvrir la Bonimenterie, un concept drôle et inventif écoutez et/ou contez des histoires que vous inventez !

Entrée libre dès 18h, spectacle à 20h30.

Buvette et restauration sur place. .

ZA de Bobuay Quily Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne +33 6 51 14 03 95

