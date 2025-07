L’été en spectacle du Val d’Oust spectacle conté « Mon père avait 2 vaches » ZA de Bobuay Val d’Oust

ZA de Bobuay Quily Val d’Oust Morbihan

Début : 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

L’ Association « Un hangar sur les nuages » propose une belle programmation culturelle pour cet été 2025 ! Fils d’agriculteur devenu comédien, Yves Marie Le Texier conte le monde rural d’hier et d’aujourd’hui avec humour et poésie. Un spectacle tendre et sensible, drôle et profond, qui ne manquera pas de vous toucher !

Entrée libre dès 18h, spectacle à 20h30.

Buvette et restauration sur place. .

ZA de Bobuay Quily Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne +33 6 51 14 03 95

