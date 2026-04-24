L’été en vallée de la Meuse, focus sur la noue rue du Milieu Coussey

Coussey

L’été en vallée de la Meuse, focus sur la noue

rue du Milieu Eglise de l’Assomption de Notre-Dame Coussey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Dans le cadre enchanteur de la vallée de la Meuse, laissez-vous guider, en ce début d’été, à la découverte de la vie foisonnante qui anime les berges de la Meuse et la noue du Pont de Pagny.

Au fil de cette immersion en milieu agricole, vous comprendrez comment chaque élément s’inscrit dans un équilibre naturel subtil. La végétation des noues, véritable refuge de biodiversité, abrite une faune discrète mais fascinante oiseaux, libellules et autres espèces typiques des zones humides se dévoileront au fil de la balade.

Pour enrichir votre expérience, des loupes et des jumelles seront mises à votre disposition afin d’observer de plus près les détails et les merveilles de cet écosystème unique.

Une parenthèse nature pour ralentir, observer et mieux comprendre le vivant qui nous entoure.

Conditions d’accueil prévoir des chaussures de marche ou bottes.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Tout public

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rue du Milieu Eglise de l’Assomption de Notre-Dame Coussey 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

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English :

In the enchanting setting of the Meuse valley, let us guide you in the early summer to discover the teeming life that animates the banks of the Meuse and the Pont de Pagny valley.

As you immerse yourself in this agricultural environment, you’ll understand how each element is part of a subtle natural balance. The vegetation of the ditches, a veritable refuge for biodiversity, is home to a discreet but fascinating fauna: birds, dragonflies and other species typical of wetlands will reveal themselves as you stroll along.

To enhance your experience, magnifying glasses and binoculars will be made available to you for closer observation of the details and wonders of this unique ecosystem.

A natural interlude to slow down, observe and better understand the living world around us.

Please bring walking shoes or boots.

Reservations required from the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

L’événement L’été en vallée de la Meuse, focus sur la noue Coussey a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DE L’OUEST DES VOSGES