L’été fantastique Balade chantante à vélo Laval

L’été fantastique Balade chantante à vélo Laval vendredi 11 juillet 2025.

L’été fantastique Balade chantante à vélo

Place d’Avesnières Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 15:30:00

fin : 2025-07-11 16:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Dans le cadre de l’été fantastique une balade à vélo est organisé le vendredi 11 juillet à 15h30, départ au quartier d’Avesnières à l’Auberge « Ravito » (derrière la basilique).

Une virée bucolique avec Bretelle et Garance, entre surprises et chansons

(venez avec votre vélo).

1h de vélo | Dès 6 ans.

Jeux et goûter sur place avec la maison de quartier d’Avesnières tout l’après-midi. .

Place d’Avesnières Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

As part of our fantastic summer program, we’re organizing a bike ride on Friday, July 11 at 3.30pm, departing from the Avesnières district at the « Ravito » inn (behind the basilica).

German :

Im Rahmen des Fantasy-Sommers wird am Freitag, den 11. Juli um 15:30 Uhr eine Fahrradtour organisiert. Start ist im Viertel von Avesnières bei der Auberge « Ravito » (hinter der Basilika).

Italiano :

Nell’ambito del fantastico programma estivo, venerdì 11 luglio alle 15.30 è stata organizzata una passeggiata in bicicletta con partenza dal quartiere di Avesnières presso l’Auberge « Ravito » (dietro la basilica).

Espanol :

En el marco del fantástico programa de verano, el viernes 11 de julio a las 15.30 horas se organiza un paseo en bicicleta con salida del barrio de Avesnières, en el Albergue « Ravito » (detrás de la basílica).

L’événement L’été fantastique Balade chantante à vélo Laval a été mis à jour le 2025-07-02 par LAVAL TOURISME