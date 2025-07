L’été fantastique Spectacle la part des choses Laval

2025-07-11 19:00:00

2025-07-11 20:00:00

2025-07-11

Le vendredi 11 juillet pendant l’été fantastique un spectacle est organisé au quartier d’Avesnières à l’Auberge du Ravito (derrière la basilique).

Deux voix, un accordéon et des objets du quotidien comme instruments

minimalistes… On retrouve la folie douce et la profondeur de Bretelle et Garance.

1h | Tout public.

Jeux et goûter sur place avec la maison de quartier d’Avesnières tout l’après-midi. .

Place d’Avesnières Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

On Friday July 11, a fantastic summer show is organized in the Avesnières district at the Auberge du Ravito (behind the basilica).

German :

Am Freitag, den 11. Juli während des Fantasy-Sommers wird im Viertel Avesnières in der Auberge du Ravito (hinter der Basilika) eine Aufführung organisiert.

Italiano :

Venerdì 11 luglio, durante la fantastica estate, viene organizzato uno spettacolo nel quartiere di Avesnières presso l’Auberge du Ravito (dietro la basilica).

Espanol :

El viernes 11 de julio, durante el fantástico verano, se organiza un espectáculo en el barrio de Avesnières, en el Auberge du Ravito (detrás de la basílica).

