L’été Indien des Fieffés musiciens Concert Crossover lyrique Querqueville Cherbourg-en-Cotentin
L’été Indien des Fieffés musiciens Concert Crossover lyrique Querqueville Cherbourg-en-Cotentin samedi 27 septembre 2025.
L’été Indien des Fieffés musiciens Concert Crossover lyrique
Querqueville Espace Imagin’Arts Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Deux voix et deux pianistes, issus du classique et du jazz, effacent les frontières le temps d’une soirée à ne pas manquer à la Salle Imagin’Arts !
Zoé Gosset, chant lyrique.
Monika Kabasele, chant jazz.
Dexter Goldberg, piano jazz.
Johann Vacher, piano classique. .
Querqueville Espace Imagin’Arts Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com
English : L’été Indien des Fieffés musiciens Concert Crossover lyrique
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’été Indien des Fieffés musiciens Concert Crossover lyrique Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Cotentin La Hague