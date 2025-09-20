L’été Indien des Fieffés musiciens Concert Willy Ilumbo Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

L'été Indien des Fieffés musiciens Concert Willy Ilumbo Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Les Fieffés Musiciens la musique classique autrement !

Venu spécialement de Lubumbashi (République Démocratique du Congo), le multi-instrumentiste Willy Ilumbo présentera ses claviers traditionnels congolais, en dernier clin d’œil au thème de l’été. Avec Johann Vacher au piano et Stanislas Gosset au violon, les trois musiciens feront dialoguer leurs cultures respectives dans un moment de musique libre et créatif à l’Autre Lieu ! .

Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com

