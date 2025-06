L’été Le before Thury-Harcourt-le-Hom 3 juillet 2025 07:00

Calvados

L’été Le before 15 rue de condé Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-03

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-03

Le local Jeune propose son évènement l’été « le before » avec jeux, bivouac (tente), et brunch

24 places sont disponible.

15€* /pers

Le local Jeune propose son évènement l’été « le before » avec jeux, bivouac (tente), et brunch

24 places sont disponible.

15€* /pers .

15 rue de condé

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 7 76 58 57 98

English : L’été Le before

The local Jeune proposes its summer event « le before » with games, bivouac (tent), and brunch

24 places available.

15 per person

German : L’été Le before

Der Jugendraum bietet seine Sommerveranstaltung « le before » mit Spielen, Biwak (Zelt) und Brunch an

es stehen 24 Plätze zur Verfügung.

15 Personen

Italiano :

Il Jeune locale offre il suo evento estivo « le before » con giochi, bivacco (tenda) e brunch

sono disponibili 24 posti.

15 a persona

Espanol :

El Jeune local ofrece su evento de verano « le before » con juegos, vivac (tienda de campaña) y brunch

hay 24 plazas disponibles.

15 por persona

L’événement L’été Le before Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Suisse Normande