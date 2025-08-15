L’été musical de Montboyer Eglise de Montboyer Montboyer
Eglise de Montboyer 1 place de l’église Montboyer Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : Vendredi 2025-08-15 18:00:00
fin : 2025-08-15 19:30:00
2025-08-15
Concert de l’ensemble ANAHATA
Eglise de Montboyer 1 place de l’église Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com
English :
Concert by the ANAHATA ensemble
German :
Konzert des ANAHATA-Ensembles
Italiano :
Concerto dell’ensemble ANAHATA
Espanol :
Concierto del conjunto ANAHATA
