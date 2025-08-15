L’été musical de Montboyer Eglise de Montboyer Montboyer

L’été musical de Montboyer

Eglise de Montboyer 1 place de l’église Montboyer Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Vendredi 2025-08-15 18:00:00

fin : 2025-08-15 19:30:00

2025-08-15

Concert de l’ensemble ANAHATA

Eglise de Montboyer 1 place de l’église Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com

English :

Concert by the ANAHATA ensemble

German :

Konzert des ANAHATA-Ensembles

Italiano :

Concerto dell’ensemble ANAHATA

Espanol :

Concierto del conjunto ANAHATA

