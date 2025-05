L’été Photographique de Lectoure – Centre d’art et de Photographie Lectoure, 12 juillet 2025 07:00, Lectoure.

Gers

L’été Photographique de Lectoure Centre d’art et de Photographie 8 Cours Gambetta Lectoure Gers

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-07-12

Cette année, L’été photographique de Lectoure explore les diverses manières de faire communauté

et de collaborer avec et pour la photographie.

Vernissage le samedi 12 juillet à 20h à Lectoure, en présence des artistes et des commissaires d’exposition

.

Centre d’art et de Photographie 8 Cours Gambetta

Lectoure 32700 Gers Occitanie +33 5 62 68 83 72 info@centre-photo-lectoure.fr

English :

This year, L?été photographique de Lectoure explores the many ways in which people can come together

and collaborating with and for photography.

Opening on Saturday July 12 at 8pm in Lectoure, in the presence of the artists and curators

German :

Der diesjährige L?été photographique de Lectoure erkundet die verschiedenen Arten, Gemeinschaft zu bilden

und der Zusammenarbeit mit und für die Fotografie.

Vernissage am Samstag, den 12. Juli um 20 Uhr in Lectoure in Anwesenheit der Künstler und Kuratoren

Italiano :

Quest’anno, L’été photographique de Lectoure esplora i molti modi in cui le persone possono riunirsi e collaborare con e per la fotografia

e collaborare con e per la fotografia.

Inaugurazione sabato 12 luglio alle 20.00 a Lectoure, alla presenza degli artisti e dei curatori

Espanol :

Este año, L’été photographique de Lectoure explora las múltiples formas en que la gente puede reunirse y colaborar con y para la fotografía

y colaborar con y para la fotografía.

Inauguración el sábado 12 de julio a las 20.00 horas en Lectoure, en presencia de los artistas y comisarios

L’événement L’été Photographique de Lectoure Lectoure a été mis à jour le 2025-05-09 par Gers Armagnac