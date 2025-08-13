L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours Marignane
L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours Marignane mercredi 13 août 2025.
L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours
Mercredi 13 août 2025 de 9h à 12h. Plage du jaï Marignane Bouches-du-Rhône
La Croix-Rouge française, en partenariat avec la Ville de Marignane, propose l’opération « Eté qui sauve » pour sensibiliser et initier le grand public aux gestes de premiers secours, en toute convivialité et simplicité.
Plage du jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 51 51 ul.marignane@croixrouge.fr
English :
The French Red Cross, in partnership with the City of Marignane, is organizing the « Eté qui sauve » (Summer to save) operation to raise awareness and introduce the general public to first-aid techniques, in a friendly and straightforward way.
German :
Das Französische Rote Kreuz bietet in Partnerschaft mit der Stadt Marignane die Aktion « Eté qui sauve » (Sommer, der rettet) an, um die breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren und in die Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuführen, und zwar in aller Geselligkeit und Einfachheit.
Italiano :
La Croce Rossa francese, in collaborazione con la città di Marignane, organizza l’operazione « Eté qui sauve » (Estate per salvare) per sensibilizzare e far conoscere al grande pubblico il primo soccorso, in modo semplice e amichevole.
Espanol :
La Cruz Roja Francesa, en colaboración con la ciudad de Marignane, organiza la operación « Eté qui sauve » (Verano que salva) para sensibilizar a la población sobre los primeros auxilios e iniciarla en ellos, de forma sencilla y amistosa.
