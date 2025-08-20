L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours Marignane

L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours Marignane mercredi 20 août 2025.

L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours

Mercredi 20 août 2025 de 9h à 12h. Plage du jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 09:00:00

fin : 2025-08-20 12:00:00

Date(s) :

2025-08-20

La Croix-Rouge française, en partenariat avec la Ville de Marignane, propose l’opération « Eté qui sauve » pour sensibiliser et initier le grand public aux gestes de premiers secours, en toute convivialité et simplicité.

.

Plage du jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 51 51 ul.marignane@croixrouge.fr

English :

The French Red Cross, in partnership with the City of Marignane, is organizing the « Eté qui sauve » (Summer to save) operation to raise awareness and introduce the general public to first-aid techniques, in a friendly and straightforward way.

German :

Das Französische Rote Kreuz bietet in Partnerschaft mit der Stadt Marignane die Aktion « Eté qui sauve » (Sommer, der rettet) an, um die breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren und in die Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuführen, und zwar in aller Geselligkeit und Einfachheit.

Italiano :

La Croce Rossa francese, in collaborazione con la città di Marignane, organizza l’operazione « Eté qui sauve » (Estate per salvare) per sensibilizzare e far conoscere al grande pubblico il primo soccorso, in modo semplice e amichevole.

Espanol :

La Cruz Roja Francesa, en colaboración con la ciudad de Marignane, organiza la operación « Eté qui sauve » (Verano que salva) para sensibilizar a la población sobre los primeros auxilios e iniciarla en ellos, de forma sencilla y amistosa.

L’événement L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours Marignane a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme de Marignane