Jura

Début : 2025-06-21

fin : 2025-09-21

2025-06-21

L’Été sera Lons 2025 un été vibrant au cœur de la ville !

Depuis 2021, L’Été sera Lons est devenu le rendez-vous estival incontournable pour celles et ceux qui souhaitent vivre l’été autrement au rythme de la culture, de la convivialité et de la découverte artistique, en plein cœur de notre ville.

Une programmation riche et variée en complément des concerts gratuits des Vendredis de l’été, du nouveau Grand Concert avec cette année la venue exceptionnelle de Keziah Jones le samedi 28 juin au stade municipal ainsi que des propositions portées par les 4C, le musée et l’office de tourisme, ce sont 10 concerts, 15 spectacles vivants (marionnette, cirque, danse, théâtre), 106 artistes et 10 lieux investis dans la ville qui viendront faire vibrer Lons-le-Saunier tout au long de l’été ! .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr

