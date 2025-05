L’été s’invite ! Soirée d’ouverture de saison – Toul, 23 mai 2025 17:30, Toul.

Meurthe-et-Moselle

L’été s’invite ! Soirée d’ouverture de saison Place du Couarail Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-23 17:30:00

fin : 2025-05-23 19:30:00

Date(s) :

2025-05-23

L’été s’invite en Terres Touloises et cette soirée vous fera découvrir ce que nous vous réservons !

Tout d’abord, entrez dans la Collégiale Saint Gengoult et profitez d’un concert proposé par le Festival Bach. « Il était une fois Bach » est un conte musical ponctué de pièces courtes amusantes pour découvrir l’importance de l’oeuvre de Bach.

Puis à partir de 18h15, déambulez dans le cloitre à la rencontre de nos partenaires pour découvrir le programme de l’été et les activités qu’ils proposent. Nous vous dévoilerons en détail les moments à ne pas louper pendant l’été et les visites et animations qui rythmeront la saison.

Entrez ! c’est ouvert !Tout public

0 .

Place du Couarail

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60 accueil@tourisme-terrestouloises.com

English :

Summer is coming to Terres Touloises, and this evening we’ll show you what we have in store for you!

First, enter the Collégiale Saint Gengoult and enjoy a concert proposed by the Bach Festival. « Il était une fois Bach » (Once upon a time Bach) is a musical tale punctuated by amusing short pieces to discover the importance of Bach’s work.

Then, from 6.15pm, stroll around the cloister to meet our partners and discover their summer program and activities. We’ll be revealing in detail the highlights of the summer, as well as the visits and events that will punctuate the season.

Come in, it’s open!

German :

Der Sommer lädt sich in Terres Touloises ein und an diesem Abend werden Sie entdecken, was wir für Sie bereithalten!

Zunächst betreten Sie die Stiftskirche Saint Gengoult und genießen ein Konzert, das vom Bach-Festival angeboten wird. « Il était une fois Bach » ist ein musikalisches Märchen, das mit lustigen kurzen Stücken gespickt ist, um die Bedeutung von Bachs Werk zu entdecken.

Ab 18:15 Uhr können Sie dann durch den Kreuzgang schlendern und unsere Partner treffen, um das Sommerprogramm und die von ihnen angebotenen Aktivitäten zu entdecken. Wir werden Ihnen im Detail verraten, welche Momente Sie während des Sommers nicht verpassen dürfen und welche Besichtigungen und Veranstaltungen den Rhythmus der Saison bestimmen werden.

Hereinspaziert! Es ist offen!

Italiano :

L’estate sta arrivando a Terres Touloises e questa sera vi mostreremo cosa abbiamo in serbo per voi!

Per prima cosa, entrate nella Collégiale Saint Gengoult e godetevi il concerto del Festival di Bach. « C’era una volta Bach » è un racconto musicale scandito da brevi brani divertenti che vi faranno scoprire l’importanza dell’opera di Bach.

Poi, a partire dalle 18.15, fate un giro nel chiostro per incontrare i nostri partner e scoprire il programma estivo e le attività che propongono. Vi sveleremo in dettaglio gli appuntamenti da non perdere dell’estate e le visite e gli eventi che scandiranno la stagione.

Entrate, è aperto!

Espanol :

El verano se acerca a Terres Touloises y esta tarde le mostraremos lo que tenemos preparado para usted

En primer lugar, entre en la Collégiale Saint Gengoult y disfrute de un concierto organizado por el Festival Bach. « Érase una vez Bach » es un cuento musical salpicado de divertidas piezas cortas que le ayudarán a descubrir la importancia de la obra de Bach.

A continuación, a partir de las 18.15 h, deambule por el claustro para conocer a nuestros socios y descubrir el programa de verano y las actividades que proponen. Le desvelaremos en detalle las citas ineludibles del verano y las visitas y eventos que jalonarán la temporada.

Pase, ¡está abierto!

L’événement L’été s’invite ! Soirée d’ouverture de saison Toul a été mis à jour le 2025-05-09 par MT TERRES TOULOISES