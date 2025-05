L’ÉTÉ S’RA CHAUD – Montpellier, 3 juillet 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

L’ÉTÉ S’RA CHAUD 9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-04

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

2025-09-04

2025-09-05

2025-09-06

Venez suivre les aventures d’un couple presque parfait dans leurs vacances presque parfaites !

Axel et Lydie, jeune couple parisien, décident de venir passer les vacances d’été sous le soleil de la Méditerranée.

Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu. Parce que des vacances de rêve peuvent vite se transformer en cauchemar…

Amour, coquillages et crustacés sont au programme de cette comédie estivale.

Attention ! Crème solaire conseillée, bronzage des zygomatiques assurés. .

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

Follow the adventures of an « almost » perfect couple on their almost perfect « vacation »!

Axel and Lydie, a young couple from Paris, decide to spend their summer vacations in the Mediterranean sunshine.

German :

Verfolgen Sie die Abenteuer eines « fast » perfekten Paares in ihrem fast perfekten « Urlaub »!

Axel und Lydie, ein junges Paar aus Paris, beschließen, die Sommerferien am sonnigen Mittelmeer zu verbringen.

Italiano :

Seguite le avventure di una coppia « quasi » perfetta durante la loro « vacanza » quasi perfetta!

Axel e Lydie, una giovane coppia di Parigi, decidono di trascorrere le loro vacanze estive sotto il sole del Mediterraneo.

Espanol :

Siga las aventuras de una pareja « casi » perfecta en sus « vacaciones » casi perfectas

Axel y Lydie, una joven pareja de París, deciden pasar sus vacaciones de verano al sol del Mediterráneo.

