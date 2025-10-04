L’ETERNEL ESPRIT DE MONTMARTRE – MONTMARTRE Paris

L’ETERNEL ESPRIT DE MONTMARTRE – MONTMARTRE Paris samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04 à 14:30. Tarif : – euros.

VISITES SPECTACLES -L’ÉTERNEL ESPRIT DE MONTMARTREDurée : 01h45 / Âge : Dès 08 ans. VISITE INSOLITE DE MONTMARTRE Vivez une expérience inoubliable avec une visite théâtralisée de Montmartre !LE CONCEPT -Plongez dans une aventure touristique captivante où des comédiens vous guideront à travers le quartier mythique de Montmartre. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre une visite insolite inoubliable !LE SCÉNARIO – Jean-Jacques de la Tour, guide touristique charismatique, est follement amoureux de la Belle Gabrielle. Mais Gabrielle est introuvable. Jean-Jacques demandera votre aide pour la retrouver ! En chemin, vous croiserez de nombreux personnages légendaires de Montmartre comme une danseuse du Moulin Rouge, un petit Poulbot, ou un célèbre peintre…LES ATOUTS DE CETTE VISITE – • Une immersion totale grâce à des comédiens qui favorisent la participation.• Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.• Un moment convivial, pour une activité destinée à toute la famille.

MONTMARTRE DE SITE EN SITE 75018 Paris 75