L’ENQUETE DU PERE LACHAISE – CIMETIERE PERE-LACHAISE Paris

L’ENQUETE DU PERE LACHAISE Début : 2025-10-31 à 11:00. Tarif : – euros.

VISITES SPECTACLES – L’ENQUÊTE DU PÈRE LACHAISE Durée : 01h45 / Âge : Dès 12 ans. VISITE A PARIS : ENQUÊTE AU PÈRE LACHAISE Vivez une expérience inoubliable avec une enquête grandeur nature animée par un comédien, dans le cimetière du Père Lachaise !LE CONCEPT -Plongez dans une enquête grandeur nature où un comédien vous guidera à travers le mythique cimetière du Père Lachaise. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre une visite insolite inoubliable !LE SCÉNARIO – Un mystère plane sur le cimetière le plus visité de Paris ! Le corps de Lina Galrène a été retrouvé sur la tombe de Jean de La Fontaine. L’enquête du commissaire Martini piétine, et il a désespérément besoin de votre aide pour élucider ce mystère. Parcourez les allées paisibles du cimetière, explorez les majestueux tombeaux et rendez hommage aux illustres personnalités qui y reposent. Des indices doivent certainement s’y trouver !LES ATOUTS DE CETTE VISITE – • Une immersion totale grâce à un comédien qui favorise la participation.• Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.• Un moment convivial, pour une activité en famille.

CIMETIERE PERE-LACHAISE 54 RUE DES RONDEAUX 75020 Paris 75