L'Éther Haguenau

dimanche 8 mars 2026

L’Éther

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-03-08 11:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Aristote a ajouté aux quatre éléments d’Empédocle (terre, eau, feu et air), un cinquième élément qu’est la quintessence ou éther, constituant des astres. On l’imagine substance de l’âme à l’Antiquité, dieu souverain pour Cléanthe ou amour dans un certain film de Luc Besson… La notion de cinquième élément interpelle. Allons voir ce qu’en pensent les compositeurs !

Déf. Selon les Anciens, fluide subtil, impondérable, remplissant les espaces situés au-delà de l’atmosphère terrestre.

L’éther une âme, un amour…

L’éther un azur, un ciel…

L’éther une atmosphère, un espace…

L’éther du céleste…

Comptez sur nous pour vous embarquer dans les méandres de mélodies méconnues… .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

To Empedocles’ four elements (earth, water, fire and air), Aristotle added a fifth element, quintessence or ether, the constituent of the stars. We imagine it to be the substance of the soul in Antiquity, the sovereign god of Cleanthe or love in a certain Luc Besson film? The notion of the fifth element is intriguing. Let’s see what composers have to say!

German :

Aristoteles fügte den vier Elementen von Empedokles (Erde, Wasser, Feuer und Luft) als fünftes Element die Quintessenz oder den Äther hinzu, der Bestandteil der Gestirne ist. In der Antike stellte man sich darunter die Substanz der Seele vor, für Kleanthes war es ein souveräner Gott und in einem bestimmten Film von Luc Besson die Liebe Der Begriff des fünften Elements wirft Fragen auf. Schauen wir uns an, was Komponisten darüber denken!

Italiano :

Ai quattro elementi di Empedocle (terra, acqua, fuoco e aria), Aristotele aggiunse un quinto elemento, la quintessenza o etere, il costituente degli astri. Lo immaginiamo come la sostanza dell’anima nell’antichità, il dio sovrano per Cleante o l’amore in un certo film di Luc Besson? La nozione di quinto elemento è intrigante. Vediamo cosa ne pensano i compositori!

Espanol :

A los cuatro elementos de Empédocles (tierra, agua, fuego y aire), Aristóteles añadió un quinto elemento, la quintaesencia o éter, constituyente de los astros. Lo imaginamos como la sustancia del alma en la Antigüedad, el dios soberano para Cleanthe o el amor en cierta película de Luc Besson? La noción de quinto elemento es intrigante. Veamos qué dicen los compositores al respecto

