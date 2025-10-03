L’Ethiopie, terre de contrastres par Fabrice Jallu Vibraye
Vibraye Sarthe
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Marcher sur les pas de Lucy dans le berceau de l’humanité est une expérience qui mérite d’être vécue.
Loin des chemins touristiques classiques l’Ethiopie ne s’offre pas à nous facilement. Les conflits entre tribus nous réservent parfois des situations tendues…
La nature a certainement perdu de sa superbe. Mais il reste des havres de paix pour des espèces que l’isolement géographique des hauts plateaux a rendu endémiques c’est à dire limitées à cette région du monde.
Je vous invite à découvrir une petite partie de cet époustouflant pays ses paysages uniques, ses habitants si différents d’une ethnie à l’autre, sa faune et ses oiseaux. .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
