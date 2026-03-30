Letna trail tour

Jallerange Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Letna Trail Tour, le tout premier trail débarque pour sa 1ère édition à Jallerange. Un trail convivial, familial et solidaire, ouvert à tous confirmés, débutants, amoureux de la nature et des beaux panoramas. Venez découvrir des paysages qui s’étendent à perte de vue (jusqu’au Mont Blanc), en passant par le Maquis de Saligney, le Belvédère du Bermont, les forêts de Taxenne, sans oublier les vignes du Moutherot. Courir pour une belle cause soutenir les enfants atteints du syndrome FOXG1 France. .

Jallerange 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Letna trail tour

L’événement Letna trail tour Jallerange a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN