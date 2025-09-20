L’étoffe des fleurs : dialogue entre nature, art et textile Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu

L’étoffe des fleurs : dialogue entre nature, art et textile Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu samedi 20 septembre 2025.

L’étoffe des fleurs : dialogue entre nature, art et textile 20 et 21 septembre Musée de Bourgoin-Jallieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées de la Fleur Française, le Musée de Bourgoin-Jallieu propose une exposition originale mêlant art floral et patrimoine textile.

L’exposition met en lumière de façon admirable, ce lien singulier entre fleur et textile qui a forgé l’identité de l’industrie textile de notre territoire :

De superbes compositions florales, réalisées par le fleuriste berjallien « La Petite Abeille », font écho aux étoffes de toutes époques, issues des archives textiles d’HTH – Holding Textile Hermès.

Une scénographie rafraichissante qui croise le regard d’un jeune collectif engagé dans la promotion de la fleur française avec les créations les plus audacieuses du textile de mode d’aujourd’hui.

Inaugurée lors des Journées Européennes du Patrimoine, l’exposition se tiendra jusqu’au 30 novembre inclus.

15h30 à 17h30 : Bar à fleurs avec « la Petite Abeille » repartez avec votre création florale (dans la limite des fleurs disponibles).

Musée de Bourgoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, France Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474281974 https://musee.bourgoinjallieu.fr [{« lastProcessedAt »: « 2025-08-26T10:16:44.978Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « musee@bourgoinjallieu.fr », « response »: {« passId »: 341123287, « isPending »: false, « addressId »: 3021}, « venueId »: 151931, « description »: « A lu2019occasion des Journu00e9es de la Fleur Franu00e7aise, le Musu00e9e de Bourgoin-Jallieu propose une exposition originale mu00ealant art floral et patrimoine textile.nLu2019exposition met en lumiu00e8re de fau00e7on admirable, ce lien singulier entre fleur et textile qui a forgu00e9 lu2019identitu00e9 de lu2019industrie textile de notre territoire :nDe superbes compositions florales, ru00e9alisu00e9es par le fleuriste berjallien « La Petite Abeille », font u00e9cho aux u00e9toffes de toutes u00e9poques, issues des archives textiles du2019HTH u2013 Holding Textile Hermu00e8s.nUne scu00e9nographie rafraichissante qui croise le regard du2019un jeune collectif engagu00e9 dans la promotion de la fleur franu00e7aise avec les cru00e9ations les plus audacieuses du textile de mode du2019aujourdu2019hui.nInauguru00e9e lors des Journu00e9es Europu00e9ennes du Patrimoine, lu2019exposition se tiendra jusquu2019au 30 novembre inclus.n15h30 u00e0 17h30 : Bar u00e0 fleurs avec « la Petite Abeille » repartez avec votre cru00e9ation florale (dans la limite des fleurs disponibles).n », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T10:16:44.699Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1720212, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T10:16:44.779Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 384781133, « id »: 1}, {« passId »: 384781134, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 100, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758371400000, « id »: 1}, {« quantity »: 100, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758457800000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T10:16:44.977Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/341123287 »}] Le parcours muséographique s’organise autour de deux grands thèmes : – le tissage et l’ennoblissement textile, qui a forgé l’identité industrielle de la région. Des premiers tampons d’impression aux dernières technologies informatiques, le musée témoigne du savoir-faire qui est transmis depuis plus de deux siècles dans cette région de l’Isère. C’est en 1897 que s’implante la première manufacture d’impression à Jallieu. Après la première guerre mondiale, l’activité est florissante et atteint sa prospérité vers 1925-1930. Toute la région vit alors au rythme des ateliers textiles. Les crises conjoncturelles successives, combinées à d’importantes évolutions techniques, entraînent à partir des années 50 la fermeture de nombreux établissements. Mais les compétences ne s’éteignent pas. Bourgoin-Jallieu est encore aujourd’hui, au cœur d’un tissu industriel vivant mettant ses savoir-faire aussi bien au service du luxe, de la mode et de l’ameublement, qu’à celui des textiles techniques de pointe. Films et photos de démonstration ponctuent et permettent de comprendre les savoir faire de l’ennoblissement, la vie des entreprises ; – l’œuvre des peintre Alfred Bellet du Poisat et Victor Charreton, peintres paysagistes d’inspiration impressionniste (pré et post). stationnement payant à proximité du musée, gratuit le dimanche.

A l’occasion des Journées de la Fleur Française, le Musée de Bourgoin-Jallieu propose une exposition originale mêlant art floral et patrimoine textile.

©Toile La tubéreuse cassée, François Van Dael, 1807