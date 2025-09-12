L’étoffe des rêves, création textile Halle Saint Pierre Paris

L'étoffe des rêves, création textile Halle Saint Pierre Paris vendredi 12 septembre 2025.

En convoquant un matériau peu usité par les artistes bruts et surréalistes, nous découvrons la relation particulière que ce medium entretient avec la création lorsqu’il devient un espace d’exploration et d’expérimentation. Les usages vestimentaires, décoratifs, créatifs y sont réinventés au service d’un véritable vocabulaire de l’imagination.

Historiquement rattaché aux arts mobiliers ou aux pratiques domestiques, le textile s’est affirmé comme un objet de réappropriation artistique et d’incarnation culturelle et communautaire. Il questionne ainsi l’assignation de genre, les frontières entre l’art et l’artisanat, le statut de l’artefact textile face à l’ornement, au texte ou à l’architecture, au point de devenir un support de prédilection à l’évasion poétique.

L’exposition L’étoffe des rêves réunit 36 artistes qui explorent les frontières mouvantes du textile où fusionnent savoir-faire traditionnels et expérimentations plastiques. Qu’ils s’emparent des techniques ancestrales du tissage, de la broderie, de la tapisserie, de la dentelle, du macramé, du tricot ou de la couture, ils le font de manière innovante, singulière ou subversive.

Naturelles, synthétiques, brutes ou recyclées les matières sont inspirantes et le textile se fait alors surface, volume, paysage ou corps. Des installations suspendues aux textiles peints, des étoffes sculpturales aux tentures murales, du minimalisme à la richesse du détail, chaque œuvre interroge notre rapport à la matière, au temps, et à la mémoire. Qu’il soit porteur d’histoires intimes ou de récits collectifs, le fil agit ici comme un langage sensible. Le textile devient alors un médium de résistance, d’émotion et de transmission.

L’exposition « L’étoffe des rêves » propose une relecture de la notion d’art textile à travers des œuvres d’artistes issus de l’art brut, de l’art singulier et du surréalisme. Elle réunit des créations textiles audacieuses et poétiques, souvent réalisées à partir de matériaux modestes et recyclés. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le Centre international du surréalisme et de la Citoyenneté mondiale à Saint-Cirq-Lapopie et la Halle Saint Pierre, dans une volonté commune de promouvoir une approche responsable des expositions.

Du vendredi 12 septembre 2025 au vendredi 31 juillet 2026 :

dimanche

de 12h00 à 18h00

samedi

de 11h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Halle Saint Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris