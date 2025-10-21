L’étoffe d’un héros : atelier de modelage pour enfants Musée Bourdelle PARIS

L’étoffe d’un héros : atelier de modelage pour enfants Musée Bourdelle PARIS mardi 21 octobre 2025.

Après une visite contée, les enfants réalisent un modelage en terre autour des exploits d’Héraklès.

Du héros mythologique au super héros moderne, il n’y a qu’un pas !

Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter les modelages réalisés

Public : Enfants de 7 à 12 ans

Un atelier pour enfants autour de la mythologie grecque, pour découvrir les techniques de modelage de l’argile !

Le mardi 21 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

8 euros.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/letoffe-dun-heros +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle