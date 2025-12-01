Spectacle l’étoile de Noël

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Un conte musical et poétique avec marionnettes L’Étoile de Noël du Duo de Maïtalas, suivi d’un bal festif à l’accordéon. Pour petits et grands dès 3 ans.

Le Duo de Maïtalas présente L’Étoile de Noël, un spectacle tendre de marionnettes et musique. Guidés par l’étoile, les animaux réveillent la magie des fêtes. Après l’histoire, place à un bal festif à l’accordéon. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

A musical and poetic tale with puppets: L?Étoile de Noël by Duo de Maïtalas, followed by a festive accordion ball. For ages 3 and up.

German :

Ein musikalisches und poetisches Märchen mit Marionetten Der Weihnachtsstern des Duo de Maïtalas, gefolgt von einem festlichen Ball mit Akkordeon. Für Groß und Klein ab 3 Jahren.

Italiano :

Un racconto musicale e poetico con marionette: L’Étoile de Noël del Duo de Maïtalas, seguita da una festosa danza con la fisarmonica. Per bambini e adulti dai 3 anni in su.

Espanol :

Un cuento musical y poético con marionetas: L’Étoile de Noël del Dúo de Maïtalas, seguido de un baile festivo con acordeón. Para niños y adultos a partir de 3 años.

L’événement Spectacle l’étoile de Noël Cernay a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay