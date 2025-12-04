L’Étoile de Tressignaux Courses cyclistes Tressignaux
Tressignaux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Deux jours d’animation autour du vélo, le samedi , courses cyclistes et le dimanche, randonnée cyclotouriste caritative à partir de 8h30 sur la commune de Tréméven. Restauration sur place. .
Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne
