L’étoile du cirque Abbeville

L’étoile du cirque

Boulevard Vauban Abbeville Somme

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

En partenariat avec l’école du cirque de Jules Verne et l’orchestre d’Harmonie d’Abbeville.

Vente des places chez Studio Livres

Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 6 81 04 46 92

English :

In partnership with the Jules Verne circus school and the Abbeville orchestra.

Tickets on sale at Studio Livres

