L’ETONNANT NOEL DE MONSIEUR SCROOGE LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

L’ETONNANT NOEL DE MONSIEUR SCROOGE Début : 2026-02-01 à 15:30. Tarif : – euros.

L’ÉTONNANT NOËL DE MONSIEUR SCROOGEUn étonnant voyage théâtral et musical dans le temps, d’après l’œuvre de Charles Dickens, où les émotions se mêlent entre magie et mystère.Londres 1843, veille de Noël, Ebenezer Scrooge, un vieil usurier ne partage pas la joie des fêtes de fin d’année. Il décline l’invitation de sa nièce, rejette les offres de charité, maltraite son employé et dédaigne son prochain. C’est alors que Scrooge reçoit la visite du fantôme de son ancien associé qui l’avertit de la venue des Trois Grands Esprits de Noël. Parviendront-ils à l’aider à se repentir de ses mauvaises manières et à le guider vers son destin ?Auteur(s) : Charles DickensAdaptation, mise en scène, scénographie, création maquillage et chansons : Ophelie CharpentierArrangements musicaux : Deborah Shannon DioufChorégraphies : Déborah GodefroyCréation lumières : Stéphane PottierProduction : La Compagnie du Loup GrisAvec : Philippe Godin, Léa-Surya Diouf, Charles Derondel et Ophélie Charpentier ; au piano : Deborah Shannon Diouf

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75