L’ETONNANT VOYAGE VERSION SOLO DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand samedi 14 février 2026.

C’est l’histoire de Coco l’escargot qui a du mal à trouver sa place parmi les animaux et décide de partir voyager à travers le monde des humains, histoire de voir comment cela se passe chez eux… ?Au fil de son périple rocambolesque tout autour de la Terre, l’escargote-escargot rencontre des gens-filles et des gens-gars… Des gens attachants, étonnants et tous différents puis s’en retourne, avec la conviction que l’essentiel est d’être bien dans sa coquille ! Que le Monde est beau s’il est varié… Que l’important est d’être tourné vers les autres, tels qu’ils soient ! Une histoire musicale, sur le thème de l’amitié, du respect des différences et du refus des préjugés… Le public retrouve l’histoire et les chansons de la version jouée à plusieurs reprises à Défonce de Rire mais dans cette formule, Dominique HIBERTY est « seul en scène ». La scénographie, les orchestrations et les accompagnements adaptés composent un spectacle à la fois proche et très différent de la version originale. « Un joli message de tolérance ! » Laurent Boucry (France bleu Pays d’Auvergne)

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63